Top 3: Die perfekten Salate bei Hitze

Melonen-Feta-Minze-Salat nach Jamie Oliver

Diesen Salat gibt es in unzähligen Variationen. Auch wenn es für manche ungewöhnlich klingt: Die erfrischende Süße der Wassermelone harmoniert an heißen Tagen herrlich mit der salzigen Cremigkeit des Feta. Minze sorgt für sommerliche Würze. Sogar Jamie Oliver schwört darauf, seit er das Rezept bei Indianern in Arizona kennengelernt hat (Jamies Amerika, Verlag Dorling Kindersley).