Top 10: Essen am Wasser im Osten

Info: Mole West, Seegelände 9, 7100 Neusiedl am See, bis 15. November täglich 9 bis 24 Uhr

Das Fritz, Weiden am See

Im Vorjahr eröffnete Gastronom Fritz Tösch mit seinen Töchtern in Weiden am See sein neues Lokal. Die Familie ist gastrotechnisch keine unbekannte: Man kennt die Töschs vom Landgasthaus am Nyikospark und der Pizzeria & Ristorante Da Capo in Neusiedl am See. Auf der Seeterrasse mit Blick aufs Wasser lässt sich das Leben höchst angenehm verbringen. Die Küche setzt auf frische Zutaten aus der Region, die zu österreichischen Küchenklassikern oder pannonischen Neuinterpretationen verarbeitet werden.