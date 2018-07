Top 10: Diese Gastgärten müssen Sie besuchen

Salonplafond im MAK, 1010

Der Gastgarten des Restaurants im Gebäude des Museums für angewandte Kunst am Ring grenzt direkt an eine grüne Wiese - eine Seltenheit in Wien. Die Wiese ist mit Liegestühlen bestückt und so lässt es sich hervorragend in der Sonne unter dem großen Baum entspannen. Die Küche liefert dazu kühle Getränke und Gerichte, die wienerisch-modern interpretiert werden.

Info: Salonplafond im MAK, Stubenring 5, 1010 Wien, Montag bis Freitag 10 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag 9 bis 24 Uhr