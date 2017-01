Tchibo setzt weiter auf seine Eigenmarke QBO (wird Kjubo ausgesprochen): Die neue Kapselmaschinen-Marke wird in der bestehenden Tchibo-Filiale auf der Mariahilfer Straße 81 in Form eines Shop-in-Shop-Konzeptes ausgestellt.

Die Kaffeemaschine hat die Form eines Würfels und besteht aus Kunststoff (Polypropylen) – auf Aluminium wird verzichtet. Kunden könnnen im Qbo-Store ihre gebrauchten Kapseln zurückgeben, damit Kunststoff und Kaffeesatz zur Wiederverwendung aufbereitet werden können. Der Kaffee stammt aus nachhaltigem Anbau (Rainforest Alliance).

"Mit dem Start des Qbo Shop-in-Shops ist uns ein weiterer Expansionsschritt gelungen. Das Qbo Erlebnis fügt sich mit dieser Store-Lösung optimal in die bestehende Tchibo Filiale ein. Auch der Zeitpunkt hat sich für uns perfekt ergeben – damit sind wir, zusätzlich zum Onlineshop, nun schon mit insgesamt fünf Standorten in ganz Österreich präsent", so Harald J. Mayer, Tchibo-Eduscho-Geschäftsführer und erster Lizenznehmer von Qbo in Österreich. Neben Wien gibt es Filialen in Linz, Graz und Salzburg.

Erst am Montag hatte Tchibo bekannt gegeben, seine Kaffeepreise zu erhöhen. In Deutschland wird die 500-Gramm-Packung um 30 bis 50 Cent teurer. In Österreich steht der Zeitpunkt noch nicht fest.