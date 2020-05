Erlesener Genuss vom Boden- bis zum Neusiedler See

Graz

Brixlegg

St. Leonhard

Traunkirchen

Rund 200 Neueinsteiger haben es in denfreizeit-Tafelspitz 2013 geschafft. Dazu gehören beispielsweiseininin Badoder dasin. Trotz dieser Vielfalt bleibt die Übersicht gewahrt.

Der kulinarische Streifzug ist nicht nur reichhaltig beschrieben so wie bebildert sondern erstmals nach Bundesländern gegliedert. Neu ist zudem, dass die Bewertungspunkte (maximal 100 Punkte) innerhalb einer Kategorie so landesweit vergleichbar sind. Dem nicht genug führt der Guide für Genießer 40 Heurige in Wien und ausgewählte Vinotheken in ganz Österreich an. Ob der Dichte an erstklassiger Küche ist Wien zusätzlich in fünf Kategorien (Restaurants, Wirtshäuser, Restaurants mediterran, Restaurants ethno und Szene) unterteilt.

Die Top Ten der „Restaurants klassisch“ führt ein Mal mehr Heinz Reitbauer jr. mit „Steirereck im Stadtpark“ an. Unerreicht in ihrer Kategorie sind zudem Gerti Sodoma (Wirtshäuser am Land) und Sohyi Kim (Restaurants ethno). Wieder Nummer eins: Fabio Giacobellos „Fabios“ (Restaurants mediterran) und Marianne Kohns „ Loos Bar“ (Szene). In die Riege von Eckart Witzigmann, Lisl Wagner-Bacher, Reinhard Gerer und Johanna Maier reiht sich in diesem Jahr Walter Eselböck. Er wurde für seine Verdienste um die heimische Esskultur mit dem Goldenen Tafelspitz für das Lebenswerk ausgezeichnet.