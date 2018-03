Sterne-Restaurants in Wien und Salzburg gekürt

Die 37. Ausgabe des Restaurantführers Michelin präsentierte Montagabend in Budapest die "Main Cities of Europe 2018" und kürte darin die neuen Sterne-Restaurants in Wien und Salzburg. 2108 Restaurants in 36 Städten wurden bewertet, davon erhielten 58 Neueinsteiger einen oder mehrere Sterne.

Konstantin Filippou, der in der Wiener Innenstadt, sein gleichnamiges Fine-Dining-Restaurant und die Wein-Bar Oboufes betreibt, darf sich über den zweiten Michelin-Stern freuen. Auch die Wiener Restaurants Blue Mustard, Loft, Shiki und Pramerl & the Wolf zählen jetzt zur Riege der 1-Sterne-Küche.