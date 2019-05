Star-Köchin Dominique Crenn kämpft gegen Brustkrebs

Crenn betreibt in der Westküsten-Stadt San Francisco das Atelier Crenn. Berühmtheit erlangte sie, weil sie für jedes ihrer Menüs ein passendes Gedicht textet. Aus ethischen Gründen findet sich kaum Fleisch auf ihrer Karte, wie sie vor einigen Jahren im Interview mit dem KURIER erzählte: "Ich liebe Gemüse und Meeresfrüchte, weil meine Eltern aus der Bretagne kommen und ich viel Zeit dort verbracht habe. Fleisch sollte nicht täglich gegessen werden. Es ist furchtbar: In den USA zerstört die konventionelle Landwirtschaft unseren Planeten." Sie wolle die Welt retten.

Geboren und aufgewachsen ist die heute 54-Jährige in Frankreich: Erst nach ihrem Umzug nach San Francisco Ende der Achtziger erlernte sie das Handwerk. Ihr früh verstorbener Vater war ein französischer Politiker und Maler, dessen bester Freund ein Restaurantkritiker: "Die Erinnerungen an meine Kindheit sind, dass ich die Kellner und das Getümmel in den Gourmettempeln so gerne beobachtet habe. Es war wie eine Symphonie und ein Tanz zugleich. Einfach schön."