Spitzenkoch & Topwinzer: Was die junge Generation anders macht

Mühltalhof: Vater und Sohn an einem Herd

Mit seiner konsequent regionalen und natürlichen Küche hat Helmut Rachinger, 53, in den vergangenen 25 Jahren den Mühltalhof in Neufelden in Oberösterreich zu einer der ersten Gourmet-Adressen des Landes gemacht. Seit 2013 setzt er sie mit seinem Sohn Philip, 29, um. Der hatte sich nach der Matura an der Tourismusschule in seinen Wanderjahren bei Top-Köchen im In- und Ausland schon selbst einen guten Ruf erkocht.