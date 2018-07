Sommerhits: Drei neue Pop-up-Bars

Im Freien schmeckt es immer noch am besten - überhaupt, wenn man den Sommer arbeitsbedingt (noch) in der Stadt verbringen muss. Daher verwundert es nicht, dass die Gastgärten im Juli allesamt gut gefüllt sind. In letzter Zeit stehen überhaupt temporäre Orte für genussvolles Trinken hoch im Kurs. Drei Locations eröffneten dieser Tage ihre diesjährige Saison.

HeldenBar

Nicht überhebliche Selbsteinschätzung sondern schlicht der Standort sind hier namensgebend: Gastronomisch ist der historische Platz im Zentrum schon lange ein Stiefkind: Für Getränke musste man bisher entweder in die beiden Lokale im Volksgarten oder ins Kaffeehaus ausweichen. Nun kann man auch direkt vor dem WeltMuseum, umrahmt von Bambus und Palmen, sitzen und den großen Platz bei einem Drink auf sich wirken lassen. Auf der Karte stehen feine Cocktailcreationen, hausgemachte Limonaden und Bio Food.

Info: HeldenBar, Heldenplatz, 1010 Wien, geöffnet bis 30. September 2018, nur bei Schönwetter! Geöffnet Sonntag bis Dienstag von 11:30 bis 20:30 Uhr und Donnerstag bis Samstag von 11:30 bis 22:30 Uhr (Mittwoch Ruhetag)