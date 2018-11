So schaut das neue Taubenkobel-Pop-up Lokvogel aus

Die Geschichte der Industriehalle zeigt sich nicht nur im Namen des Lokals, sondern auch in der Speisekarte, die in Form eines Fahrplans gestaltet ist. Die Weinkarte nennt sich Lokbuch. Alain Weissgerber will seine Gäste auf eine kulinarische Reise mitnehmen, Barbara Eselböck fungiert als "Reisebegleiterin". Der Fahrplan enthält zwei Menüs: ein kleines (98 Euro, plus Gedeck 6 Euro) und ein großes (138 Euro, plus Gedeck 6 Euro). Die Weinbegleitung aus vier bzw. sechs naturnahen Weinen kostet 68 Euro bzw. 88 Euro.

Milchkalb aus der Salzgrotte

Die Vorspeise im kleinen Menü besteht etwa aus Chicoree, Forelle und Distelsud, das Hauptgericht ist ein in der Salzgrotte gereiftes Milchkalb, das mit Kraut und Kümmelnage auf den Tisch kommt. Die süßen Desserts werden auf einer Hobelbank serviert. Im großen Menü darf man sich zu den auch im kleinen Menü enthaltenen Gerichten unter anderem auf Hausente mit Herbstpilzen und brauner Butter freuen.

Praktisch: Wer keine Lust auf ein großes Menü hat, kann auch an der Bar ("In der Lok") - einem ausrangierten Waggon - Kleinigkeiten genießen - da gibt es Friedenswurst mit Brot und Senf (7,80 Euro) oder Käsekrainer mit Brot und Senf (6,80 Euro).