So plant der Tischler eine kleine Outdoor-Küche

Mobil oder fix, das ist hier die Frage: Gleich nachdem das Budget festgelegt ist, müssen sich Interessierte entscheiden, ob sie lieber eine mobile Outdoor-Küche wollen oder einen fixen Standort bevorzugen. Der Kärntner Tischler Wolfgang Stani (www.dieoutdoorkueche.at) gibt eine Anleitung, wie die Planung am besten gelingt:

Schritt 1:

Der Vorteil von mobilen Küchen ist gleichzeitig auch ihr größter Nachteil. Sie brauchen keinen Strom und können romantisch auf der wilden Wiese aufgebaut werden, allerdings kann es dann auch keine Grill-Sessions bei untergehender Abendsonne geben, denn ohne Strom gibt es auch keine Außenbeleuchtung. Wer lieber mobil bleiben will, entscheidet sich für eine Bassena – das Abwasser fließt in das Erdreich. Außerdem darf bei einer mobilen Variante nicht auf eine Überdachung oder natürliche Beschattung (hohe Bäume) vergessen werden, denn in der prallen Mittagshitze will niemand kochen.

Bei fixen Standorten müssen sich die Hobby-Köche für einen Untergrund entscheiden – meistens steht die neue Küche auf der Terrasse. Dann gilt es, auf die Abstrahlungswärme zu achten. Das bedeutet: Griller, Pizzaofen oder Backofen dürfen nicht zu nahe an Fassaden errichtet werden, die für solche Hitzen nicht geschaffen sind.

Außerdem muss auf die Abluft (Kohlenmonoxid) geachtet werden, wenn Terrassen teilweise überdacht sind. Und es gilt zu prüfen, ob es einen Kanalanschluss gibt oder ob ein Gartenschlauchanschluss in der Nähe genügt.