Für manche bleibt bereits das Kochen einfacher Gerichte ewig eine unverständliche Wissenschaft. Aber Sphären, Trockeneis, Methylcellulose oder Gluconolactat? Das alles findet man nicht nur im Labor, sondern kann es auch in der Küche einsetzen.

Wissenschaft in der Küche

Willkommen in der Welt der molekularen Küche! Sphären sind kugelige Gebilde mit weichem Kern. Kaviar entsteht, wenn eine flüssige Lösung in Gluconolactat, ein Kalziumsalz, getropft wird. Und Methylcellulose, ein Zusatzstoff aus der Lebensmittelindustrie, wird in der molekularen Küche etwa für heißes Eis oder flüssig-feste Nudeln verwendet.

Es ist naheliegend, dass sich wissenschaftlich arbeitende Molekularbiologen wie Helmut Jungwirth, bekannt als Mitglied des Wissenschaftskabaretts "Science Busters", und seine Kollegen Fritz Treiber und Nadine Kemeter von der Universität Graz dafür begeistern. Ihre Tüfteleien aus Kursen im Geschmackslabor haben sie nun in ein Kochbuch gepackt.

Espuma und Stickstoff

Foto: /Verena Lepuschitz Wer sich für Küchentrends interessiert, kennt die Molekularküche freilich als eine der Trendküchen der vergangenen Jahre: Das Grundprodukt wird durch biochemische und physikalische Prozesse dekonstruiert und in eine neue Form gebracht. Ferran Adria, der einstige spanische Star der Molekularküche, füllte etwa Flüssigkeiten in einen klassischen Schlagobers-Siphon, um sie als "Espuma" (span. Schaum) zu servieren. Besonders viele Nachahmer unter Profiköchen fand seine Idee, mit flüssigem Stickstoff Lebensmittel in Sekunden zu gefrieren und neue Geschmackserlebnisse zu kreieren. "Die Molekularküche ist durch solche Effekthaschereien ein bisschen in Verruf geraten. Dabei kann man mit ihr ganz neue Geschmackserlebnisse erzielen." Und nebenbei Wissenschaft anschaulich machen.

Kochen hat generell einiges mit Physik und Chemie zu tun. Während man ein Schnitzel oder eine Mayonnaise zubereitet, denken aber die wenigsten daran. Zu verstehen, warum bestimmte physikalischen und chemischen Prozesse auf der Herdplatte oder im Backofen passieren, schadet nicht.

Kein Grund für Respekt

Foto: /Amalthea Verlag Das gilt für die molekulare Küche erst recht, findet Jungwirth. "Die meisten glauben, sie ist höchst kompliziert. Dabei sind die Gerichte ganz einfach nachzukochen– wenn man die richtigen Zutaten verwendet und weiß, was schief gehen kann." Das Buch folgt dem selben Prinzip wie die Kochkurse im Geschmackslabor. Das Ziel ist, Berührungsängste abzubauen. "Chemie ist nichts, wovor man Angst haben muss. Leider ist der Respektabstand oft sehr groß", sagt Jungwirth. Wenn man sie in Kochkursen versteckt, "macht es auch noch Spaß".

Einsatzgebiet Altersheim

Die molekulare Küche hat sogar mehr Alltagsnutzen, als man auf den ersten Blick glaubt. Jungwirth und seine Kollegen Treiber und Kemeter arbeiten für ihre Rezepte eng mit dem Schweizer Molekularkoch Rolf Caviezel zusammen, der ursprünglich in einer Altersheim-Küche arbeitete. Gerade sehr alte Menschen haben oft Schluckbeschwerden, trinken zu wenig und haben mit Nährstoffmängeln zu kämpfen. Mit destrukturierten Lebensmitteln, etwa Gemüse in Gelee-Form, sind diese leichter zu essen. "Da Gelee zu 95 Prozent aus Wasser bestehen, tragen sie auch dazu bei, den Flüssigkeitshaushalt zu decken", erklärt Molekularbiologe Jungwirth.

Holprige erste Versuche

Sogar für die promovierten Wissenschaftler lief es in der Laborküche nicht immer rund. "Unsere ersten Versuche waren sehr holprig. Der Kaviar nach einem Rezept von Ferran Adria war brettlhart." Dabei sollte die Hülle über einem flüssigen Kern weich sein und im Mund zerplatzen. "Als wir uns näher damit befassten, wussten wir, dass eine Polymerisierung stattfindet, bei der positive und negative Moleküle aufeinander reagieren." Es kommt auf den richtigen Moment an, dass sich die Kaviarkügelchen ausbilden "Und heute wissen wir auch, dass man den Kaviar nie am Vortag herstellen soll, sondern immer sofort servieren muss."

Foto: /Amalthea Verlag Buchtipp: Helmut Jungwirth, Fritz Treiber, Nadine Kemeter, Kerstin Jungwirth, Science Schmankerl, Verlag Amalthea, 25 Euro