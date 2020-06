Schönste Schanigärten gekürt

Die Wirtschaftskammer wählte den Schanigarten des Restaurants Freiwild zum schönsten in ganz Wien. Über 100 Wiener Gastronomen hatten ihre Gastgartenkonzepte eingereicht und auf einen Sieg gehofft. In der Kategorie "Im Grünen" erhielt das Klee am Hanslteich (1170, Amundsenstraße 10) den Preis. Und in der Kategorie "Versteckte Juwele" machte der Gastgarten vom Gasthaus Zur Goldenen Glocke (1050, Kettenbrückengasse 9) das Rennen.

"Die über 2000 Wiener Gastgärten, die das Stadtbild Wiens in den Sommermonaten wesentlich prägen, sind ein ganz besonderer Publikumsmagnet und Oasen der Erholung und Entspannung. Mit der Verleihung des Goldenen Schani wollen wir die kreativsten Gastronomen vor den Vorhang holen", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.