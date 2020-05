Wer kann sich nicht an die Werbung aus dem Jahre 1991 erinnern: "Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix". Der kultige Schoko-Keks-Riegel bekam einen neuen Namen verpasst, der alte brannte sich aber in die Hirne der 80er-Jahre-Kinder unwiderruflich ein. Die Namensumbenennung spaltete die Stammkäufer damals. Nach 22 Jahren setzt die Mars-Gruppe nun ein Zeichen und bringt den Doppelriegel wieder im Retro-Design heraus.

Als Grund gibt Mars Konsumentenbefragungen an, nach denen ein großer Teil der Befragten Twix nach wie vor mit Raider assoziiere. Das Motto lautet daher "Raider ersetzt Twix, sonst ändert sich nix". Die limited Edition ist ab sofort für rund zwei Monate in Deutschland erhältlich. Bereits 2009 gab es Raider wieder am deutschen Markt, allerdings ohne groß angelegte Werbekampagne. Das Unternehmen hofft auf ein Umsatzplus dank hungriger Nostalgie-Fans.