Pastamara: Eine neue Hotelbar, besonders für Wiener

Für die Umsetzung steht sein früherer Sous-Chef, der mit zwei anderen Köchen aus Ragusa ins Ritz wechselte. Klassische Speisen, teils aus der sizilianischen Alltagsküche, können im „Pastarama“ den ganzen Tag unkompliziert genossen werden. Antipasti, Pizze, Prosciutto und Käse wählt man an der Theke aus.

Typische Sultano-Gerichte

Die warme Küche (Suppen, Pasta, Fleisch) enthält zwei von Sultanos typischen Gerichten aus seinem „Duomo“. Die „Pasta Taratata“ (16 €) besteht aushandgemachten, dickeren Spaghetti in herzhafter Bottarga-Sauce. Bottarga ist Thunfischrogen, gesalzen und getrocknet und das verleiht dem Gericht eine Würze, die die Spaghetti gut ausgleichen. Wer lieber Fleisch isst, sollte „Maialino alla Chiaramontana“ (22 €) versuchen. Serviert werden gefüllte Teile des sizilianischen Nebrodi-Schweins. werden mit einer sämig-kräftigen Füllung serviert.

Aperitivo mit Campari-Servierwagen

Was den Besuch auf jeden Fall lohnt, ist der Aperitivo, der zwischen 17 und 19 Uhr richtiggehend zelebriert wird und in dieser Form in Wien nicht zu finden ist.