Oscars: Womit Austro-Koch Puck dieses Jahr die Stars verköstigt

In der Küche des österreichischen Starkochs Wolfgang Puck (69) geht es zur Zeit rund. Gleich nach der Oscar-Gala richtet er beim Governors Ball zum bereits 25. Mal sein traditionelles Gourmetgelage aus. Das ist jedoch nicht der einzige Österreichbezug mit einer gewissen Tradition: Für die glitzernde Bühnendekoration bei der 91. Oscar-Verleihung zeichnet auch heuer wieder Swarovski verantwortlich.

Das Tiroler Unternehmen ist zum insgesamt zwölften Mal auf der Bühne der wichtigsten Filmpreise vertreten. Beim Debüt des diesjährigen Produktionsdesigners David Korins verarbeitete das 15-köpfige Designerteam in mehr als 2.100 Arbeitsstunden über 410.000 Swarovski-Kristalle zu den beiden Bühnen-Installationen namens " Crystal Cloud" und " Crystal Swag" sowie zwei " Crystal Presenter Backings", wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Eingeflogenes Rindfleisch

Puck wiederum habe für das traditionelle Festessen nach der Show 300 Kilo vom allerbesten Rindfleisch aus Japan einfliegen lassen, wie er zur Deutschen Presse-Agentur sagte. "Das ist so zart, da braucht man kein Messer, aber das Kilo kostet 350 Dollar", fügte der Hollywood-Kärntner mit einem Augenzwinkern hinzu.

Für die Verköstigung von Stars wie Lady Gaga und Barbra Streisand werden keine Kosten gescheut. Unter den 1.500 Party-Gästen sind frisch gekürte Preisträger, Nominierte und Show-Mitwirkende. Auf der Einkaufsliste stehen 7.500 Garnelen, 250 Hummer, 1.500 Flaschen Champagner und viele andere Köstlichkeiten. Tausende Wildlachsstreifen werden genau in Form der Oscar-Trophäe zurechtgeschnitten und als Appetizer gereicht.