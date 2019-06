Die legendärsten TV-Köche in Österreich

Auch in den 00er-Jahren zeigte sich der "Jahrhundertkoch" erneut im Fernsehen: Für seine "Kulinarische Weltreise – Eckart Witzigmann präsentiert Spitzenköche im Hangar 7" besuchte er jedes Monat einen der besten Köche der Welt, um ihn als Gastkoch in den Salzburger Hangar 7 einzuladen. Was er heute macht? Der Autor von mehr als 26 Kochbüchern unterhält mehrere Beraterfunktionen in der Gastronomie und veröffentlicht immer wieder Rezeptserien, wie in der "New York Times", im "Le Monde", oder in der "El País".