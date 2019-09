Willi Klinger wird Geschäftsführer von Wein & Co

"Die Rückkehr zu Wein & Co ist ein echtes Highlight meiner Laufbahn im Weingeschäft und für mich mit großen Emotionen verbunden, weil ich vor 26 Jahren dabei war, als wir mit dem Gründer Heinz Kammerer in einem unbeschreiblichen Kraftakt dieses Baby auf die Welt brachten. Außerdem kann ich in dieser Funktion weiterhin mit vielen alten Bekannten und Freunden in der Weinwelt verbunden bleiben, nicht zuletzt mit dem großartigen Team der ÖWM.“

Die Weinhandelskette Wein & Co wurde 1993 durch Heinz Kammerer gegründet. Ende 2018 erwarb die deutsche Hawesko-Gruppe das Unternehmen mit 20 Filialen und rund 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Hawesko erwirtschaftet mit 954 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 507 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde im Jahr 2018 nicht genannt.