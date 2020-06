Von Barlegenden und Fluchtachterln

Denn man muss sich entscheiden: Mag man’s nobel in der Blauen Bar im Sacher? Ursprünglich im Barfly’s? Kurios in der Bonbonniere Bar? Zeitintensiv mit der fast Telefonbuch-dicken Cocktailkarte im Dino’s? Retro in der NewYork NewYork Bar? Oder doch lieber hip bei Roberto?Mehr als 60 Geheimtipps, Klassiker und Newcomer beschreibt Cocktail-Afficionado Habres in seinem schlauen Barbuch und wenn er die Orte, an denen Köstlichkeiten wie Manhattan, Cosmopolitan oder American Beauty gereicht werden, als "Wasserstellen" bezeichnet, dann ist das noble Untertreibung. Und das einzige Understatement in dieser prächtigen "Premium Edition" von Habres’ erstem Wiener Barbuch, dessen Cover Dorothy Parkers berühmtes MartiniZitat zierte: "Ich trinke gerne einen Martini, höchstens zwei. Nach dem dritten liege ich unter dem Tisch und nach dem vierten unter dem Gastgeber." Doch so weit wollen wir es nicht kommen lassen – man möchte doch sachlich bleiben. Die vorliegende erweiterte De-Luxe-Edition ist notwendig geworden, weil sich in der Wiener Barszene in den vergangenen Jahren viel getan hat – allein schon durch die Neueröffnung und den Umbau vieler Luxushotels.