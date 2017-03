Wer sagt, dass nur Austern zu Schnecken passen? Es war eine der großen Neuerungen auf dem Wiener Opernball: eine Sekt- und Schnecken-Bar. Nun können Gourmets und Neugierige jeden Freitag und Samstag in der Wiener Markterei die "Wiener Schnecke" gepaart mit Sektspezialitäten aus dem Hause Schlumberger verkosten.

Die Bar poppt anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der österreichischen Sektkellerei bis Juni 2017 auf. Im Laufe des Jahres plant die Sektkellerei die Eröffnung weiterer Pop-up-Bars: Eine in der Wiener Innenstadt und eine in Hamburg, um die österreichische Sektkultur auch in den deutschen Norden zu bringen.

Besonders gut soll der pfeffrige Opernball-Sekt Grüner Veltliner mit den heimischen Weinbergschnecken von Andreas Gugumuck harmonieren.

Info: Schlumberger Sekt und Wiener Schnecken, Alte Post, Dominikanerbastei 11 / Postgasse 8, 1010 Wien, jeden Freitag und Samstag bis 17. Juni 2017, Freitag 12 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 24 Uhr