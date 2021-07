Schwein gehabt!

Deutschland

Entstanden ist diese schöne Schweinerasse durch eine Kreuzung von chinesischen Maskenschweinen, die der württembergische KönigWilhelm I. 1820 höchstselbst nachimportiert hatte, mit einer heimischen, deutschen Rasse. In späteren Jahren wurden sie von anderen Schweinen verdrängt und waren Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre beinahe ausgestorben. Doch engagierte schwäbische Landwirte begannen 1984 mit nur sieben reinrassigen Mutterschweinen und einem Eber eine neue Zucht – mit Erfolg. Das Schwäbisch-Hällische Schwein holte mehrmals inBundessiege für beste Fleischqualität. 2014 wurde das reinrassige Landschwein dann auch noch von Slow Food als Passagier der "Arche des Geschmacks" aufgenommen.

Auch in Österreich findet diese Rasse großen Anklang, firmiert bei Wolfgang Gössinger allerdings unter der Bezeichnung "Strohschwein". "Der Name rührt von der Haltungsart her, denn die Schweine, die wir hier behutsam mästen, leben ständig auf feinem, weichen Stroh." 2008 hat Gössinger, Absolvent der Landwirtschaftsschule Wieselburg, im Weinviertler Ort Pillichsdorf den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernommen, 2009 hat er auf Bio umgestellt. Im Zuge dessen baute der Jungbauer auch gleich einen großzügigen Stall für seine Bio-Schweine. Aber erst das Stroh macht den Stall zu einer Luxusherberge. "Die Tiere liegen, gehen, stehen auf Stroh. Sie lieben es auch, darin zu wühlen und damit zu spielen", sagt Gössinger und krault dabei eines dieser "Pop-Art"-Schweinchen liebevoll am Rücken.

Das Stroh ist natürlich auch biologisch und stammt von den eigenen Feldern rundum Pillichsdorf. Aber macht auch, das sagt Gössinger ohne Umschweife, gut doppelt soviel Arbeit wie in der herkömmlichen Schweinehaltung. Dennoch ist das Stroh ein wesentlicher Faktor in der biologischen Tierhaltung. Gut 300 riesige Rundballen braucht er davon übers Jahr, dazu viele Tonnen Heu, Klee, Mais, Gerste, Weizen, Triticale, Sojabohnen und Erbsen. Auch hier stammt das Gros des Futters aus der eigenen Landwirtschaft. Gössinger weiß also ganz genau, was seine Tiere fressen. Abgesehen davon hält der Bauer durch die wechselnde Fruchtfolge auch seine Felder in Schuss. "Unsere Schweine werden ausschließlich mit diesem Bio-Futter gemästet. Alles andere, wie Antibiotika oder sonstige Leistungsförderer, sind für uns kein Thema, abgesehen davon sind sie in der biologischen Tierhaltung ohnehin strengstens verboten", sagt der Landwirt.