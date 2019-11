Mehr Natur geht nicht: Warum wir von Stein-Tellern essen sollten

Wie entstehen die Schüsseln?

Zuerst wird ein großes Steinstück herausgefräst. Dann muss es so lange abgeschliffen werden, bis der Stein dünnwandig ist. Das geht nur per Hand: Es braucht viel Gefühl für Maserungen. In Pakistan gibt es schöne Kalksteine, Onyxe und Marmore.

Warum imprägnieren Sie nicht?

Ich bin ein Ökofreak, der im Bio-Laden einkauft. Schon bei Holz habe ich nie verstanden, warum man ein Naturmaterial imprägniert, obwohl es in der Natur auch keinen künstlichen Schutz hat. Entweder hat man Natur oder nicht. In der Steinindustrie ist Spachteln üblich, aber ich wollte dies nicht bei einem Naturstein, der mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Mein Wunsch an die Handwerker war, dass die Steinadern offenbleiben. Natur pur. Stein ist ein Produkt, das atmet. Oft verschwinden Verschmutzungen wie durch Zauberhand von selbst.