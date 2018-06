Marillen: In Niederösterreich wird bereits geerntet

Die Marillenernte hat heuer in Niederösterreich zwei Wochen früher als üblich begonnen. Im Weinviertel wird bereits fleißig gepflückt, in der Wachau sind die ersten Früchte schon erhältlich. Konsumenten sollten sich bald Marillen sichern, "da sich die Haupternte auf Ende Juni konzentrieren wird", teilte die Landwirtschaftskammer Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Das warme Frühjahr und die Regenfälle der vergangenen Wochen "waren perfekt für die Marille", hieß es. Trotz vereinzelter Hagelereignisse gebe es "ausgezeichnete Fruchtqualitäten". Sollten die Temperaturen weiterhin so bleiben, werde sich die gesamte Haupternte auf Juni beschränken.