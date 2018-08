Wie der Pizza-Boom nach Wien kam

Sein Name ist heute so eng mit authentischer italienischer Küche auf hohem Niveau verbunden, wie sonst kaum einer in Wien. Zu seinen besten Zeiten besaß der ausgebildete Hotelfachmann sechs Lokale. Darunter waren etwa das einstige Flagship "Barbaro", das mit seinen drei Geschoßen am Hohen Markt lange erste Anlaufstelle für Fans der gehobenen italienischen Küche war. Oder auch das "La Ninfea" in der Josefstadt, mit dem der Aufstieg des Gastronomen begann und das er später in "RieGi" umbenannte (1 Michelin-Sterin 2007). Zum Imperium gehörte ebenso das "Barbaro" in der Skybar im Kaufhaus Steffl in der Kärntner Straße.

Erster Pizzaofen aus Napoli

Eröffnet hat die "Regina Margeritha" 1998 zwar im Jänner, gefeiert wird aber erst jetzt. "Wir wollten ein Sommerfest mit italienischem Flair." Das Lokal im Innenhof des Palais Esterházy (Wallnerstraße 4) trägt nicht zufällig den Namen "Die Königin der Pizzen" - es ist auch Barbaros Anspruch. "Schauen Sie, ich bin Nepolitaner", erzählt der quirlige Unternehmer in seinem italienischen Akzent. "Als mir das Lokal angeboten wurde, habe ich gesagt, ich mach' es nur, wenn ich einen Pizzaofen aus Neapel herbringen kann." Denn von Anfang an habe er eine Edelpizzeria etablieren wollen. "Damals, 1994, war der Ruf von Pizza relativ schlecht in Österreich. Ich wollte zeigen, dass die italienische Küche im Grunde ganz anders ist."