Linsen bringen Glück

Die Hülsenfrucht hat absolut keine Allüren, lässt sich leicht zubereiten und ist von ihrem Wesen her äußerst anpassungsfähig. Einer ihrer größten Vorzüge aber ist ihr feiner Geschmack. In der herzhaften italienischen Küche, sagen wir, der Toskana oder des Piemont sind Linsen im Winter ein allgemeiner kulinarischer Gebrauchsgegenstand. Sie sind nahrhaft, wenn auch nicht gerade so sexy wie sonnengereifte Paradeiser. Auch die Franzosen machen sich seit Jahrhunderten was aus Linsen, neben Suppen auch raffiniert-bäuerliche Salate.

Linsen mögen Wurst, werden in Oberitalien gerne mit dem gefüllten Schweinsfuß, genannt Zampone serviert, ein Essen für Härtlinge mit Messer und Gabel, zu dem es einen hantigen Merlot oder säurebetonten Sangiovese braucht und nachher lange nichts mehr. Während in Italien oder Frankreich viele Linsensorten auf dem Markt sind und manche davon Kultcharakter genießen und zu entsprechenden Preisen angeboten werden, kannte man in Österreich die Linse bisher nur von einem Herkunftsort und das war die Dose aus dem Billa.