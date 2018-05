Kurkuma Latte: Das neue In-Getränk

Ab heute können Sie Ihre Kaffeetasse am Morgen im Schrank stehen lassen, denn dieses Getränk verspricht ein wahres Allheilmittel zu sein. Kurkuma Latte, aufgrund seiner Farbe auch "goldene Milch" genannt, soll sowohl wach machen, als auch viele andere positive, für die Gesundheit zuträgliche Eigenschaften besitzen. Diese sind der Kraft der Kurkumawurzel zu verdanken, die in Pulverform in das Getränk gemischt wird.