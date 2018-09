Kürbis trifft Melone: Was im Herbst auf den Teller kommt

Die einen sind noch da, die anderen kommen. Wenn der Herbst beginnt, ist die Vielfalt an heimischem Obst und Gemüse am größten. In den ersten Septemberwochen treffen in den Gärten die letzten Beeren auf die ersten Kürbisse – es wird bunt in der Einkaufstasche: „Ich komme gerade vom Markt, es gibt noch Heidelbeeren und Weingartenpfirsiche, daneben liegen die ersten saftigen Äpfel, Birnen und Kürbisse“, erzählt Kochbuchautorin und Wahlwienerin Elisabeth Fischer euphorisch. Für sie sei der Herbst die beste Zeit zum Kochen und Experimentieren, denn „nie gibt es eine so bunte Auswahl an Zutaten. Und nie schmecken Tomaten und Paprika so aromatisch wie am Ende der Saison“. Auch der heimische Knoblauch schmecke jetzt besonders intensiv.

In der Übergangszeit, wenn es an manchen Tagen noch richtig warm wird, empfiehlt Fischer, herbstliches Gemüse mit sommerlichem Obst zu kombinieren: „Kürbis aus dem Ofen mit einer fruchtigen Melonen-Gurken-Salsa ist derzeit eines meiner Lieblingsgerichte. Dazu passt nach Belieben auch Fleisch, Fisch oder Tofu.“ Beim Kürbis wählt sie gerne den Hokkaido, „weil er fruchtig und aromatisch ist, man ihn mit der Schale essen kann und er in 20 Minuten gar ist. Aber da darf ruhig experimentiert werden“.

Später, ab Oktober, wenn die Luft kalt wird und die Tage kürzer werden, wärmen reichhaltigere Zutaten von innen. Dann verändern sich mit der Vielfalt auch die Gerichte.