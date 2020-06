Küchen-Trend: Scharfes als Prestige-Objekt

Stumpfsinn war einmal – wer heute in der Küche punkten möchte, setzt auf Schärfe. Edle Messer sind auch für Hobbyköche zum Prestigeobjekt geworden – je professioneller, desto besser.



Doch worauf kommt es beim Messerkauf an? Wohl auch auf den Preis. „Ein gutes Kochmesser aus brauchbarem Material kriegt man ab 35 Euro“, sagt der Klingenmacher Michael Blank. „Alles über 150 Euro ist schon Luxus.“



So betrachtet, erzeugt Blank handfeste Luxus-Objekte. In jedem einzelnen davon stecken bis zu 25 Arbeitsstunden. Das günstigste Schneidwerkzeug – er hält ein kleines Putzmesser hoch – kostet bei ihm 180 Euro. Für ein großes Kochmesser mit perfektem Holzgriff blättern Aficionados 460 Euro und mehr auf den Tisch.



Die Werkstatt des 52-Jährigen liegt im Hinterhof eines Gründerzeithauses im zweiten Wiener Bezirk. Die Geschäfte gehen gut – Blank spürt den Trend zu hochpreisigen, besonderen Messern. „Man merkt, es wird wieder mehr gekocht. Viele interessieren sich da auch für die Herstellung ihrer Werkzeuge.“