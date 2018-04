Kochshows als Publikums-Magneten: Was hinter dem Boom steckt

Zu den weiteren Zutaten zählen laut Martina Hohenlohe, Gault-Millau-Chefredakteurin, Gefühle. „Essen ist ein archaisches Thema, das emotionalisiert.“ Der Vorteil daran: „Das Bewusstsein für Qualität steigt, was wiederum auf die Produzenten zurückwirkt.“ Auch, wenn es in den Sendungen sehr oft um Tempo geht? „Ja. Das ist das Geheimnis und bringt den Showeffekt. Dass die Zuseher beobachten können, wie jemand unter Stress gerät und dabei emotional wird. Und wie wir alle wissen, ist es auch möglich, in zehn Minuten etwas Gutes zu kochen.“

An die Grenzen gehen

Die Anforderungen an so ein Format haben sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Heute braucht es so erprobte Zutaten wie einen Wettlauf gegen die Zeit, den Wettbewerb an sich, das Ausscheiden, die großen Gefühle. Das sieht auch Drei-Hauben-Koch Konstantin Filippou so: „Ich glaube, dass es in all diesen Kochshows um Unterhaltungswert geht, wo man Menschen zusieht, wie sie sich einer Challenge stellen und sie dabei an ihre Grenzen gehen.“

An TV-Altstars wie Koch Helmuth Misak, der in seiner Sendung in aller Ruhe seine Schnitzerln klopfen konnte, sieht man wie sehr sich das Image des Kochs – im Fernsehen und auch ganz allgemein – verändert hat. Da geht fast nichts mehr ohne Ziegenbärtchen, Tätowierung oder lässiger Hornbrille. Und man darf ruhig einmal derb sein – wie etwa Tim Mälzer in seiner hemdsärmeligen Kochshow „Kitchen Impossible“. Von dem Filippou augenzwinkernd sagte, er sei ein Großmaul, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere Köche in die Pfanne zu hauen. Doch auch in der Realität selbst hat sich das Image des Kochs dramatisch geändert: „Er muss nicht nur kochen können, sondern auch fesch sein, sich artikulieren können, PR in eigener Sache machen und ein Marketinggenie sein“, so Hohenlohe. „Das Bild hat sich verändert – weg von der schmutzigen Schürze hin zum Popstar“, glaubt auch Florian Holzer. Mit Folgen für Nachwuchs-Köche? „Ja, das kann durchaus dazu führen, dass sich junge Leute motiviert fühlen, sich die Lehre anzutun. Oder Restaurants aufzumachen, an Orten, die früher als unattraktiv galten. Das ist zu begrüßen.“

Pionier Jamie Oliver

Als einer der Pioniere in Sachen Kochshow gilt Jamie Oliver. Er war einer der ersten mit enormer Breitenwirkung, auch wenn er laut Holzer „lispelt und alles mit den Händen angreift.“ Und dennoch hat er „direktes Lustempfinden bei den Zusehern ausgelöst, weil er vor der Kamera unendlich köstliche Dinge zubereitet hat.“ Nicht nur, es ist ihm auch gelungen, Essen und Genießen in ein appetitliches Reportageformat zu bringen. Dem Briten sei zu verdanken, dass Kochen lässig, identisch und auch für Männer cool geworden ist. Das hat Jamie Oliver geschafft, sowohl die Idee des alten Formats wahnsinnig attraktiv zu machen, einfach indem er unendlich köstliche Dinge zubereitet hat.