Kochsendung "Mein Lokal, dein Lokal": Erstmals Gastspiel in Wien

Das Konzept der Show ist bewährt: Mehrere Lokalbesitzer besuchen jeweils die Restaurants ihrer teilnehmenden Kollegen, verkosten vor der Kamera das Angebot und geben Kommentare dazu ab. Am Ende der Woche wählen sie dann ihren Favoriten. Der Sieger darf dann den mit 3000 Euro dotierten "Goldenen Teller" entgegennehmen.

Erstmals auf Wiener Pflaster

Bisher wagte sich die deutsche Show "Mein Lokal, dein Lokal" kaum nach Österreich: Die Sendung des Privatsenders SAT 1 rekrutierte die teilnehmenden Restaurants fast ausschließlich in Deutschland. Nur einmal waren die Sendungsmacher bisher in Österreich - und zwar in Salzburg. In die Bundeshauptstadt mit ihrer vielfältigen und üppigen Restaurantlandschaft wagten sie sich bisher nicht.

Diese Woche ist es allerdings soweit und insgesamt fünf Wiener Lokale treten gegeneinander an - jeden Tag präsentiert sich ein anderes Lokal den Kollegen von seiner besten Seite. Der Sieger wird schließlich am 14.9. gewählt.

Die Teilnehmer

Il Meligrano

Das italienische Ristorante in der idyllischen Blumenstockgasse im ersten Bezirk stellt die Lebenskultur unseres südlichen Nachbarlands ins Zentrum. Gastgeber Roberto Datri führt das "Il Meligrano" - übersetzt Granatapfel - seit 2008.