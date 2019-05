Kätzchen verkleidet als Kuh wirbt für Österreichs Milch

"Wie macht die Gadse am Weltmilchtag im AMA Kuhstall? MUHIAU! Oder was meint ihr?": Das Video ist mit 360.000 Klicks und mehr als 2000 Kpmmentare bereits vor dem Weltmilchtag am 1. Juni ein viraler Hit. Viel ist nicht zu sehen, aber das braucht es auch für die Katzen-verliebten Nutzer der sozialen Medien. Produziert hat das kurze Video die Werbeagentur Demner, Merlicek und Bergmann.

Wer dennoch ein paar Fakten wissen möchte: 28.000 Betriebe mit 530.000 Milchkühen tragen das AMA-Gütesiegel oder das AMA-Biosiegel. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Milch liegt stabil bei rund 77 Kilogramm pro Jahr.