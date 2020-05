Jüngster Erfolgswinzer Österreichs

Mit 22 Jahren hat man oft ziemlich viele Flausen im Kopf. Oder man hat einen Dickschädel. Christoph Wachter hat beides, aber der junge Süd-Burgenländer filtert diese Umstände in feine Tropfen: Wachter ist einer der jüngsten Erfolgs-Winzer Österreichs.

Schon von klein an arbeitete er im elterlichen Weingut am Eisenberg in Deutsch Schützen mit. "Nicht immer freiwillig", wie er heute sagt. Doch seit 2009 ist das anders: Die Eltern helfen zwar im Betrieb. Aber jetzt ist er der Chef. "Ich bin verantwortlich für die gesamte Weinproduktion, vom Weingarten bis hin zum Verkauf", erzählt Wachter. Elf Hektar gehören zum Gut, weitere zwei sind zugepachtet.



Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Sorte Blaufränkisch: "Diese Sorte passt am besten in unser Gebiet, zu unserem Klima und zu den Böden." Überhaupt spielt der Boden in Wachters Leben eine besondere Rolle: "Diese Weine schmecken nirgendwo so wie am Eisenberg." Wachter beschreibt sie als mineralisch, sehr lange lagerfähig, in der Jugend oft etwas ungestüm - vielleicht passt gerade deshalb der Blaufränkische so gut zu ihm.