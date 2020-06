Johann Lafer: Pochiertes Rinderfilet

Am bekanntesten ist die bekömmliche Zubereitungsart des Garziehens wohl durch pochierte (auch: verlorene) Eier. Wer aber generell gerne auf sanfte und noch dazu fettfreie Art kocht, kann das langsame Garen in viel Flüssigkeit bei Temperaturen unter dem Siedepunkt (100 C) durchaus auch bei Fleisch, Fisch oder Geflügel anwenden. Ein weiterer Vorteil: das Fleisch gart sehr gleichmäßig, behält sowohl seine Form als auch seinen Geschmack. Wichtig ist dafür allerdings, dass die Flüssigkeit (Wasser oder Brühe) nicht mehr sprudelnd kocht.