Johann Lafer: Festliche Vorfreude

In manchen Familien ist der weihnachtliche Menüplan seit Generationen unverändert. Wunderbar, wenn ein Mal im Jahr die Tradition Alt und Jung kulinarisch vereint. Manchmal muss aber auch was Neues aufgetischt werden. Falls Sie heuer mal für eine Überraschung am Esstisch sorgen wollen: Johann Lafer hat für KURIER-Leser ein dreigängiges Menü zusammengestellt, das wir heute und an den beiden nächsten Sonntagen vorstellen. Damit Sie schon ein bisschen planen können: Heute starten wir mit Lachstatar als Vorspeise, am 8. Dezember folgt Rindsfilet in Rotwein und der krönende Abschluss kommt am 15. Dezember mit einer Lebkuchencreme.