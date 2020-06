Johann Lafer: Erdbeeren und Rhabarber

Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Erdbeeren sind das perfekte Beispiel, um die ständige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zu thematisieren. Egal, ob im Jänner oder im September – die saftigen, roten Früchte sind mittlerweile während des gesamten Jahres verfügbar. Woher sie wirklich kommen, das interessiert den modernen Genussmenschen meist nicht. Dass sie meistens 1000 Kilometer im Lkw oder sogar im Flugzeug hinter sich haben – egal. Hauptsache, es mundet.

Bodenständige, einfache Dinge wie etwa Rhabarber hingegen wurden unmodern. Wen interessierten schon die säuerlichen Stängel, die den Frühling im Garten einläuteten? Wo doch exotische Früchte aus aller Welt locken.

Zum Glück fand in den vergangenen Jahren ein Umdenken statt. Menschen, die nur im Frühsommer zu Erdbeeren greifen, werden mehr. Sie werden dafür auch belohnt: Erdbeeren schmecken erst gut, wenn sie reif und süß in unseren Breiten wachsen. Das erspart uns Enttäuschungen am Gaumen – und auch eine bittere Ökobilanz.