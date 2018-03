Jetzt gibt es das Coca-Cola zero mit Zitrone

Es ist der Klassiker im Sommer – Cola, Eiswürfel und eine Zitronenscheibe. Ab sofort setzt Coca-Cola auf das neue "Coca-Cola zero Lemon" auch im Supermarktregal.

Aktuell hält Coca-Cola zero bei einem Segmentanteil von 9,5 Prozent und ist im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent gewachsen. "Die erfrischende Zitrone ist fixer Bestandteil eines perfekt servierten eiskalten Coca-Cola Getränks und zaubert zusätzliches Prickeln auf den Gaumen. Nun steht mit Coca-Cola zero Lemon der Klassiker in der kalorienfreien Variante auch fixfertig zur Verfügung", gibt Jakob Taferner. "Unseren Konsumenten das richtige Getränk für jeden Geschmack und Lebensstil zu bieten ist uns wichtig, mit der aktuellen Innovation wollen wir innerhalb des Light- bzw. Zero-Segments noch mehr Abwechslung ermöglichen."

Das neue Cola-Mitglied ist ab sofort österreichweit im Handel in der 250ml Dose verfügbar.