Irish Coffee – die flüssige Verführung für kalte Wintertage wird aus Kaffee und Whiskey gemacht. Jack Daniel's verspricht seinen Kunden jetzt den typischen rauchigen Whiskey-Geschmack ganz ohne Kopfschmerzen am nächsten Tag. Der weltbekannte Whiskey-Hersteller aus Tennessee vermarktet in Kooperation mit der Rösterei World of Coffee einen nicht alkoholischen Kaffee, der aus reinen Arabica-Bohnen besteht. Das Geheimnis: Die Röster verpassten diesen eine Infusion mit dem Klassiker Old No. 7.

Den Kaffee gibt es auch entkoffeiniert – vorerst aber nur im US-Onlineshop erhältlich.

