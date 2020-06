In diesen Gerichten ist Fleisch überflüssig

Man mag es nach dem Hype der vergangenen Jahre kaum glauben, aber in Sachen fleischlose Küche geht noch immer was! Ein verlässlicher Gradmesser dafür ist die Kochbuchbranche, auch heuer bringen die Verlage Nachschub an neuen Ideen für Schmackhaftes rein pflanzlicher Natur. Doch mit dem 151. Gemüse-Kochbuch lockt man im Jahr 2015 niemandem die Geldbörse aus der Tasche. Da muss man schon tiefer graben.