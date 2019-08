Hier springt die Kuh auf den Teller: Reiters Reserve leistet sich Schlachthof für Rinder

Bei den Konsumenten wächst das Bewusstsein für eine stressfreie Schlachtung. Oft wird eine weite Distanz bis zum nächsten Schlachthof zurückgelegt, zudem werden die Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen und leiden unter Stress.

Eine Hofschlachtung findet hingegen direkt vor Ort statt. Da in Österreich die Tiere lebendig für die Schlachtung in den Schlachtraum gebracht werden müssen, braucht der Landwirt einen eigenen Schlacht- und Verarbeitungsraum. Je nach Größe kostet dieser Zubau mindestens 100.000 Euro. Wenn nur wenige Tiere im Jahr geschlachtet werden, können sich das kleine Viehwirtschaften nicht leisten.

Aus diesem Grund gibt es hierzulande zahlreiche Initiativen – so kämpft zum Beispiel Josef Zotter für die Zulassung von Weideschlachtungen, die bei

uns verboten sind. In Oberösterreich wurde 2018 ein Pilotprojekt für mobile Schlachtanlagen präsentiert: So kann der Bauer seine Tiere unter Einhaltung der Vorschriften am Hof schlachten und die Tiere leiden nicht unter Stress.