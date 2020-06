Herbstmenü zum Nachkochen

Mehl

200g3 Eigelb1 Ei1 TL Olivenöl

Eigelb und Eier mit Olivenöl verquirlen und in das Mehl einarbeiten. Den Teig kneten bis er eine geschmeidige, weiche Konsistenz erreicht. Eventuell mit etwas Mehl nachbearbeiten. 20 Minuten im Kühlschrank rasten lassen und dann verarbeiten.



Zuataten für die Füllung

150 g Blattspinat geschnitten

100 g Ricotta

50 g geriebener Bergkäse

100 g Mozzarella klein geschnitten

40 g Parmesan gerieben

20 g Schalotten

1 EL Gemüsefond

2 Eigelb

Schalotten in etwas Olivenöl leicht Farbe geben, den Blattspinat hinzufügen und mit Gemüsefond aufgießen. Umrühren bis die Flüssigkeit vollständig verschwunden ist. Spinat aus der Pfanne nehmen und in ein Sieb geben. Spinat mit den restlichen Zutaten in eine Küchenmaschine geben, kurz in der Maschine kuttern und die beiden Eigelb einarbeiten. Mit frischem Pfeffer und Meersalz würzen.



Salbeibutter

10 frische Salbeiblätter

50 g Butter

1 EL Meersalz

1 Knoblauchzehe

Parmesan



Einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und gut salzen. Die gefüllten Ravioli hineingeben und 5 bis 8 Minuten weich garen. In der Zwischenzeit in einer Sauteuse die Butter bräunen, die geschnittenen Salbeiblätter hinzufügen und vom Feuer nehmen. Die gekochten Ravioli in der Salbeibutter kurz durchschwenken und auf einem Teller anrichten. Mit der restlichen Salbeibutter übergießen und frischen Parmesan darüber reiben.



Die geputzten Steinpilze und eine Knoblauchzehe in wenig Olivenöl langsam anbraten, mit Meersalz würzen und Zitronensaft ablöschen.