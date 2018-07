Haubenkoch Hubert Wallner eröffnet zweites Lokal am Wörthersee

Bistro-Küche auf Top-Niveau

Das neue Bistro ist damit das zweite Loakl, das Wallner am Wörther See betreibt. Sein 3-Hauben-Lokal Saag in Techelsberg gilt seit einigen Jahren als bestes Lokal Kärtens ausgezeichnet. Wallner selbst wurde als "Koch des Jahres" ebenso ausgzeichnet, wie heuer bei der als Österreichs Gourmet-Oscar geltenden Trophée Gourmet gleich zweifach als Sieger.

Info: Bistro SÜDSEE by Hubert Wallner direkt am Wörthersee, Südufer-Straße 258, 9082 Dellach/Maria Wörth. Dienstag bis Sonntag, geöffnet ab 11 Uhr, durchgehend warme Küche von 12.30 bis 20.30 Uhr.