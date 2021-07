Test: Faschiertes mit gefährlichen Keimen belastet

Shot of two little girls baking in the Kind, Feiertag, Oben, Freundschaft, Weihnachten, Schürze, Klein, Das Leben zu Hause, Backen, Küche, Tisch, Arbeitsplatte, Essen zubereiten, Textfreiraum, Ansicht von oben, Lässige Kleidung, Zwei Personen, Mädchen, Nur Kinder, Innerhalb, Weibliche Person, Etwas herstellen, Vergnügen, Niedlich, Freizeit, Horizontal, Festliches Ereignis, Blendenfleck, Speisen und Getränke, Fröhlich, Zusammenhalt, Freundschaftliche Verbundenheit, Innenaufnahme, Menschen, Gebacken, Blick in die Kamera, Wohnhaus, 2015, Garkochen, Vorbereitung, Speisen, Glücklichsein, Kindheit, Wohnraum, Lächeln, Porträt, Spielen, Teilabschnitt, Spielerisch, Multikulturelle Gruppe, Sehen, Wohngebäude-Innenansicht, Leute wie du und ich, Fotografie, Halten, Ethnische Zugehörigkeit, Ungestellt, Stehen, Lebensstil, Spaß, Privatküche, Bildnummer 73227843

© Bild: Getty Images/PeopleImages/IStockphoto.com