Getupft, grün oder rot: Wo glückliche Hühner bunte Eier legen

Wie so eine Färbung entsteht, beschreibt Isabella Kerschbaumer anhand des Marans-Eis: „Im Grunde ist das Ei weiß, doch die Hennen verfügen über Schleimdrüsen, die das Ei mit einer Schleimschicht überziehen. Die trocknet nach dem Legen schnell, das Ei wird tiefrot, teilweise hat es Punkte.“ Die Farbe ist genetisch festgelegt. Auf dem Hof werden auch ja panische Legewachteln so wie Mandarinenten gehal ten. Besonders angetan ha ben es Isabella Kerschbaumer die Zwerghuhneier. „Die wenigsten wissen, wie delikat sie sind.“ Österreichische Konsumenten bevorzugen eher Eier in der Größe M, wie im Supermarkt üblich. Der Geschmack der kleinen zwischen 30 und 45 Gramm leichtern Eiern ist besonders cremig und würzig. „Ich liebe auch Wachteleier, man kann daraus Spiegeleierchen machen, um damit Brote zu dekorieren.“ Kein Ei schmeckt wie das andere, dessen Geschmack hängt davon ab, was die Henne gegessen hat. Am Ursteirerhof schnabulieren die Tiere Wiese, Kräuter, Karotten, Äpfel, Knoblauch – und Kürbiskernkuchen.