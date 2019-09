Geschmacksverirrung? Die Currywurst wird 70

Nach Schätzungen sollen die Deutschen jedes Jahr 800 Millionen pro Jahr essen. Wenn keine Pommes dazu serviert werden, legen laut einem Fachartikel der "Fleischwirtschaft" 80 Prozent der Kunden Wert auf ein Brötchen. Die halbe Toastscheibe fällt durch.

Regelmäßig wird die Currywurst zum beliebtesten Kantinenessen gekürt. In Neuwied in Rheinland-Pfalz gibt es ein eigenes Festival, für Leute, die "Highway to Hell"-Sauce oder eine Rote-Rüben-Himbeer-Zugabe mögen.

Im Kölner "Tatort" kehren Klaus J. Behrendt (alias Max Ballauf) und Dietmar Bär (alias Freddy Schenk) immer wieder an eine Bude am Rhein zurück. Die "Wurstbraterei" ist keine Kulisse, sie gibt es wirklich. Wurst-Folklore bietet Deutschland also reichlich.

Zum Jubiläum können die Radiosender wieder das Lied zur Wurst von Herbert Grönemeyer heraussuchen – "Wat schönret gibt et nich als wie Currywurst", heißt es darin. Grönemeyer selbst entscheide sich vor die Wahl gestellt lieber für die "Bulette", wie er sagte. "Ich mag keine Currywurst." Das mussten seine Fans auch erstmal verdauen.