So wird der Naschmarkt verkostet

Der Naschmarkt gilt nicht umsonst als "Bauch von Wien". Kaum sonst wo findet man eine derart bunte Vielfalt an Lebensmitteln, die einem ein Eintauchen in kulinarische Welten mit allen Sinnen ermöglicht. Denn während von links exotische Gewürze die Nase erfreuen, ziehen von rechts Gemüse- oder Käsestände mit ihrem reichhaltigen Angebot die Blicke auf sich. Gar nicht zu reden von den in üppig bestückten Vitrinen mit Salami-Variationen bis hin zu Trüffel, von dicht gereihten Oliven-Schalen und Einführungen über die Geschmackserlebnisse beim Verkosten von Essig.