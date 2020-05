Gaumenlust und Walzerrausch

APA/HERBERT NEUBAUERAPA3686020 - 01032011 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT CI - THEMENBILD - Präsentation der Tischdekoration für das Opernballmenü 2011 im Hotel Sacher am Donnerstag, 17. Februar 2011, in Wien. Am Abend des Opernballes werden rund 500