Gaggan: Zweitbestes Restaurant Asiens schließt fix 2020

Gaggan Anand hat aus seinem Plan nie ein Geheimnis gemacht: Obwohl sein Restaurant Gaggan in Bangkok viermal zum besten Restaurant Asiens gewählt wurde, plante er, es nach zehn Jahren zu schließen. Jetzt ist es soweit: Am 30. Juni 2020 serviert der Star-Koch das letzte Dinner, wie er in einem Interview mit den 50 Best Restaurants bekannt gab.

"Jeder Künstler träumt von einem Selbstmord, und das ist mein Selbstmord: Das Restaurant zu sperren und auch nicht als Gaggan 2.0 wieder aufzusperren oder als neue Version. Gaggan wird nie wieder zurückkehren, nicht als Restaurant. Aber ich werde mit Goh wieder auftauchen."

Schon bisher kooperierten Goh Fukuyama, der sein Restaurant La Maison de la Nature Goh in Fukuoka im Dezember 2020 schließen möchte, und Anand für Projekte miteinander. Ob das neue GohGan in Form eines Hotel-Projekts oder eher in Form eines Pop-up-Restaurants mit 16 bis 18 Sitzplätzen, muss noch entschieden werden.

Anand möchte sechs Monate in Fukuoka und sechs Monate in Bangkok, wo er an der Wein-Bar Wet, am Restaurant Meatlicious und am Sühring, der Nummer 4 der Asia's 50 Best Restaurants, beteiligt ist.