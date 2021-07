Fünf kochen die Salzburger Altstadt ein

Eat and Meet in der Salzburger Altstadt bietet interessante Treffen von Kunst und Kultur, Produzenten und Köchen, von Winzern und Schriftstellern, von Musik und Kulinarik. Es geht dabei nicht alleine um das Essen und Trinken, sondern genauso sehr um das, was dieses begleitet. Ein gutes Gespräch, Wissensaustausch und gute Laune. Man trifft sich in Kaffeehäusern, Restaurants und Wirtshäusern. Das Festival läuft genau einen Monat bis Ende März.

Der Kurier bat fünf Küchenchefs aus den teilnehmenden Lokalen von der blauen Gans bis zum Alt-Salzburg, uns ihre Lieblingsrezepte zu verraten. Den Anfang macht das " Alt-Salzburg", eine seit vielen Jahren verlässliche Hauben-Adresse der Salzburger City.