Der Penzinger Bezirksteil Breitensee ist nicht unbedingt ein Villenviertel. Immobilien-Entwickler Hans Jörg Ulreich sah das aber nicht als unabänderlich und beschloss, in dem Grätzel Strukturen zu schaffen – zum Beispiel ein gutes Lokal. Aus einer Pizzeria wurde also ein schlichtes, geräumiges Lokal, das allerdings alles andere als schlichtes Essen bietet: François Laliberté, gebürtiger Kanadier, hat schon bei diversen Koch-Göttern in Paris gearbeitet, hier setzt er nun eine mediterrane Küche in einer Attraktivität um, die man schon als sexy bezeichnen muss. Die Speisen Kroatiens und der Türkei seien die erste Idee gewesen, des Grätzels wegen, Spanien, Frankreich oder, wie gerade jetzt, Nordafrika sind aber genauso Thema. Fattoush, eine Art Rohkost-Salat, auf in Buttermilch eingeweichten Ciabatta-Scheiben – erfrischender geht nicht; Rote Rüben mit Pistazien-Pesto und Orangen-Marinade, fantastisch, oder die im Pizzaofen gegrillten, rauchig-bitteren Puntarelle (italienische Zichorien-Triebe) mit Mangalitza-Speck absolut großartig (zwei Vorspeisen für 5,80 €). Die Auswahl der Hauptspeisen ist klein, etwa Sardinen mit Paprika und Erdäpfeln aus der Tajine, hinreißend aromatisch (9 €), Lamm-Kebab mit weißen Bohnen und Tsatsiki genauso gut (11 €). Derzeit das beste Essen im Wiener Westen.

François im Vierzehnten, Wien 14, Reinlg. 20, ☎ 01/985 51 03, Mo-Fr 11.30-22, Sa 18-22, www.francois-14.at