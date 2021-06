Ceviche & Co: Die besten Restaurants Südamerikas

Im diesjährigen Food Report, den sie für das Zukunftsinstitut verfasste, hat Rützler den Begriff "Cuchina novo andina!, also "Andenküche" geprägt. Damit definiert sie eine neue Riege von Küchenchefs, die selbstbewusst ihre Herkunft und die Küchen ihrer Heimat zur Schau stellen - diese allerdings kreativ neu ausrichten. "In den großen Städten eröffnen immer mehr ambitionierte Restaurants - etwa die Liste der soeben gekürten "Latin America's 50 Best Restaurants" zeigen das.

Für Hanni Rützler sind die Stärken dieser Anden-Küche in mehreren Faktoren begründet. "Diese Spitzenköche haben ihr Handwerk in den Top-Restaurants der Welt gelernt. Sie verbinden also neue, internationale Küchentechniken mit regionalen Traditionen." Dazu kommt die klimatische Vielfalt: Frischreichtum, viele Getreidearten, Erdäpfel und Kräuter aus dem Hochland sowie exotische Früchte aus dem Regenwald. Zu den Stärken zählt aber auch die traditionell identitätsstiftende Rolle der Küche in vielen Ländern, etwa in Peru. "Das Küchen-Know-how ist tief in breiten Bevölkerungsschichten verankert." Davon könne auch Europa lernen, meint Rützler. "Vor allem das Interesse an Sortenvielfalt und dem unverkrampften Umgang mit fremden Einflüssen."